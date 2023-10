Sprachförderung in Hückeswagen Ferien-Intensiv-Training war voller Erfolg

Am Freitagnachmittag ist im Untergeschoss der Grundschule Wiehagen wieder nahezu Ruhe eingekehrt. Es sind noch einige Kinder da, die sich noch mit einer Waffel versorgen oder schon auf dem Spielplatz der Grundschule herumtollen. Aber in den Klassenräumen sieht es nach getaner Arbeit aus. Es liegen Bilder und Bastelarbeiten herum, die Kinder waren offensichtlich fleißig. Allerdings sind doch noch Ferien gewesen. Und die normale Ferien-Betreuung im Offenen Ganztag findet in anderen Räumen der Grundschule statt. Es war ein ganz neues Projekt, das hier in der zweiten Ferienwoche stattfand – „FIT in Deutsch“, so hieß es, das erste Wort stand für „Ferien-Intensiv-Training“. Dabei handelte es sich um ein Landes-Projekt, das in Hückeswagen erstmals angeboten wurde.