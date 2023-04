Volksfest in Hückeswagen Die Schloss-Stadt feiert ihr Altstadfest

Wie in jedem Jahr sind auch in dieses Mal wieder zwei Bierwagen an Hückeswagener Vereine zu vergeben, die auf dem Schlosshof aufgestellt werden sollen. „Diese Stände werden bevorzugt an solche Vereine vergeben, die einen besonderen Anlass oder außergewöhnliche Belastungen haben“, erläutert Monika Zöller. „Denn mit einem Bierwagen in der Mitte des Schlossplatzes lässt sich ,gutes Geld‘ verdienen.“ Über die Vergabe entscheidet das Altstadtfestkomitee. Die Stadtverwaltung bittet nun alle Vereine, die Interesse an einem Bierwagen im Herzen des Festgeschehens haben, eine formlose Bewerbung mit einer kurzen Begründung, warum sie in diesem Jahr den Zuschlag bekommen sollen, bis zum 19. Mai per E-Mail an altstadtfest@hueckeswagen.de zu senden.