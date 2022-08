50 Jahre Partnerschaft zwischen Hückeswagen und Etaples : Aus Fremden sind Freunde geworden

Die Stimmung auf dem Schloss-Platz war ausgezeichnet. Bürgermeister Dietmar Persian (mit Amtskette) hat seinen Amtskollegen Franck Tindiller (l.) und dessen Vorgänger Philippe Fait (r.). untergehakt. Zusammen mit anderen Gästen wurde zu französischen Melodien geschunkelt. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Mit einem rauschenden Festwochenende krönen die Städte Etaples und Hückeswagen am Wochenende das goldene Jubiläum ihrer Partnerschaft.

Von Theresa Demski

Kaum sind die letzten Worte der Festreden verhallt, stimmt die kleine französische Musikgruppe eine Melodie an. Auf dem Schlossplatz ist das Klirren der Sektgläser zu hören. Und kaum nippen die ersten Besucher nach dem offiziellen Festakt am Sekt, schnappt sich Michael Margolle das Mikrofon. Er beginnt zu den französischen Melodien zu singen, seine Landsleute stimmen fröhlich ein und beginnen auf dem Platz zu schunkeln und zu tanzen. „So kennen wir ihn“, sagt Michael Müller grinsend und schunkelt ein bisschen mit.

Seine Eltern gehörten zu den ersten Gastfamilien, die den französischen Freunden 1972 die Türen öffneten. Michael Margolle war damals ihr Gast – vor einem halben Jahrhundert. „Das war meine erste Reise ins Ausland, meine erste Reise nach Deutschland“, erinnert sich Margolle, als die Musik eine Pause macht. Es sei damals, Anfang der 1970er-Jahre, ja nicht üblich gewesen, viel zu verreisen. Ganz im Gegenteil: Seine Eltern seien sehr skeptisch gewesen, als der Sohn die Reise Richtung Deutschland antrat. Zu schmerzhaft waren die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg.

Die Fotoausstellung in der Glashalle stieß auf reges Interesse. Foto: Jürgen Moll

Info Ein Festwochenende mit buntem Programm Ankunft Mit einem geselligen Abend im Forum begrüßten die Gastgeber am Freitag die Freunde aus Frankreich – mit Musik und Videos der Schüler, für die der Französischkurs einen französischen Text entworfen hatte. Casino Am Samstag trafen sich Gastgeber und französische Gäste im Casino der Firma Pflitsch. Altstadtfest Bereits in zwei Wochen wird sich ein Teil der Franzosen erneut auf den Weg ins Bergische machen – pünktlich zum Altstadtfest.

„Und unsere Eltern und Großeltern hatten ja auch mit ihren Erinnerungen zu tun“, sagt Manfred Vesper, ehemaliger Bürgermeister aus Hückeswagen, der bei den Feierlichkeiten am Samstag mit dabei ist. „Zwei der vier Kinder meines Großvaters sind im Krieg geblieben“, sagt er. Aber Vesper erinnert sich auch die französischen Gefangenen, die mit ihnen in den Wald geflohen seien, wenn die Tiefflieger kamen. „Wenn man diese Zeit mitgemacht hat, dann ist das etwas ganz anderes“, sagt er. Und auch deswegen seien ihm die Verbindungen nach Frankreich immer so wichtig gewesen: „Wir müssen als Menschen in Kontakt sein“, sagt er.

Aus gegebenem Anlass gab es einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Foto: Jürgen Moll

Neben ihm sitzt Therese Guerville, die Frau des inzwischen verstorbenen, ehemaligen Bürgermeisters aus Etaples. Auch sie war beim ersten Besuch der Franzosen in Hückeswagen 1972 dabei: „Das war für uns als junge Menschen selbstverständlich: Wir wollten Frieden und wir wollten den Kontakt nach Deutschland“, sagt sie. Deswegen seien sie damals mit ihren kleinen Kindern mit dem Zug nach Hückeswagen aufgebrochen. Ein halbes Jahrhundert später sind sie wieder da – inzwischen mit Enkeln und Urenkeln. „Vier Generationen“, sagt sie, „die Verbindung lebt weiter.“

Ein Anker gehörte ebenfalls zu den Gastgeschenken aus Etaples. Foto: Jürgen Moll

Und das bestätigt auch Joelle Callsen-Lemoult, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Hückeswagen. „Diese Städtepartnerschaft lebt vor allem durch Beziehungen“, sagt sie. In diesem Jahr feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen. In dieser Zeit seien viele Freundschaften entstanden – und das gilt auch für die offiziellen Vertreter, die seit 1972 Reisen in die jeweilige Partnerstadt antreten.

In beiden Städten haben sich seit dem jeweils sieben Bürgermeister die Klinke in die Hand gegeben. Franck Tindiller wurde in Etaples jüngst zum neuen Stadtoberhaupt gewählt, weil sein Vorgänger Philippe Fait seit der letzten Wahl in der Nationalversammlung sitzt. Tindiller ist in Hückeswagener aber kein Unbekannter: Mit der Musikgruppe und dem Akkordeon war er bereits in der Schloss-Stadt zu Gast. „Es ist etwas ganz anderes, jetzt in offizieller Funktion hierher zu kommen“, sagt er am Samstag. Noch trennen ihn und den Bürgermeisterkollegen Dietmar Persian sprachliche Hürden. „Aber am Ende ist das eine Sache der Herzen“, sagt Persian, „und wir fühlen uns verbunden.“ Tindiller lauscht der Übersetzung und lächelt: „Exactement“, sagt er dann und reicht Persian die Hand. Aber auch Philippe Fait hat sich die Reise zum Festwochenende in der Partnerstadt nicht nehmen lassen und feiert das goldene Jubiläum mit.

Gemeinsam erinnern sie am Samstagmorgen im Schlosshof – in dem die Partnerschaftsurkunde aufgestellt worden ist – an die Geschichte ihrer Freundschaft. Stefanie Hölzle und Daniel Marsch spielen französische Melodien, die Offiziellen haken sich ein und schunkeln zu den Tönen von Akkordeon und Geige. „Aus Fremden sind Freunde geworden“, sagt Persian. Bürgermeister und Komitee-Vorsitzende erzählen von Sportlern und Musikern, Landwirten und Feuerwehrleuten, die die Freundschaft prägten. Und sie bekennen sich einmal mehr zu ihrer Partnerschaft: „In Europa ist wieder Krieg“, sagt Dietmar Persian, „die unzerbrechliche Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland bleibt wichtig.“