Volkstrauertag in Hückeswagen „Von Feinden zu Freunden“

In diesem Jahr hatten Bürgermeister Dietmar Persians Stellvertreterinnen Heike Mühlinghaus (Bündnis 90/Die Grünen) und Cornelia Päper (CDU) die Aufgabe übernommen, anlässlich des Volkstrauertags am Sonntagvormittag die Feierstunde am Denkmal Mutter Erde am städtischen Friedhof und am Ehrenfriedhof in Voßhagen zu gestalten. Bei trockenem Wetter erklangen um 11.30 Uhr die Klänge des Posaunenchors Scheideweg am Denkmal, als der Gedenkzug mit den Kränzen heranzog.