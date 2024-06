Feierabendmarkt und „Nacht der Kunst“ in Hückeswagen Das Zentrum wird zum Treffpunkt für Kultur und Geselligkeit

Sonnenschein und 18 Grad – so soll sich das Wetter heute, Donnerstag 6. Juni, in Hückeswagen präsentieren. Auch noch um 17 Uhr, wenn auf der Bahnhof- und Islandstraße sowie am Wilhelmplatz vier Stunden lang jede Menge los sein wird. Denn dann startet nicht nur der erste Feierabendmarkt der Saison, sondern auch die zweite „Nacht der Kunst“. Insgesamt werden laut Andrea Poranzke, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins „Wir sind Hückeswagen“, jeweils 24 Aussteller vertreten sein.