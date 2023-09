Jede Menge los in der Hückeswagener Innenstadt Letzter Feierabendmarkt der Saison mit Lichterfest und Feuerwerk

Werbegemeinschaft und Stadtmarketing laden zum letzten Mal getrennt zu einer Großveranstaltung in die Hückeswagener Innenstadt ein. Ab 1. Oktober gibt es dann offiziell die Fusion der beiden Gruppierungen zum Verein „Wir sind Hückeswagen“. „Wir haben aber auch schon in den vergangenen Wochen gemeinsam agiert und versucht, Hand in Hand zu arbeiten“, sagt Andrea Poranzke, Geschäftsführerin des Stadtmarketings und zusammen mit Monika Zöller künftig Geschäftsführerin von „Wir sind Hückeswagen“.