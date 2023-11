Sängerin Déborah Rosenkranz in Hückeswagen Ein Wunder-voller Konzertabend

Dass das Forum an der Weststraße praktisch ausverkauft ist, wenn dort eine Konzertveranstaltung stattfindet, kommt nicht immer vor. Am Samstagabend war das indes der Fall, als die Sängerin Déborah Rosenkranz mit ihrer Band zu einem Konzert auf Einladung der Gefährdetenhilfe Scheideweg nach Hückeswagen gekommen war und es nur noch ganz vereinzelt freie Sitzplätze im großen Saal gab. Dabei ging es mit etwas Startschwierigkeiten los, weil das Gesangsmikrofon nicht so wollte, wie es sollte. Die wurden von der Baden-Württembergerin indes sehr professionell überbrückt. Dann wurde ein Lobpreislied angestimmt, in dessen Verlauf sich die Technik zur Mitarbeit „bequemte“. „Was für ein Start, fast wie im richtigen Leben“, kommentierte Déborah Rosenkranz gut gelaunt.