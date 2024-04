Konzert in Hückeswagen Rock-Konzert-Atmosphäre im Kultur-Haus Zach

Die Hildener Folk-Band „Farfarello“ ist, in wechselnder Besetzung, schon seit über 40 Jahren ein echter Begriff in der Szene. Gestartet als Trio, später in voller Bandbesetzung unterwegs, sind die Band-Gründer Ulli Brand an der sechs- und zwölfsaitigen Gitarre und der Teufelsgeiger Mani Neumann aber auch als Duo auf den Bühnen präsent. So nun auch am Samstagabend im gut besuchten Kultur-Haus Zach, wo das Duo unter dem vielsagenden Motto „Solo zu 2‘t“ auf die Bühne kam. Und es war ein eindrucksvoller und sehr virtuoser Abend mit viel Leidenschaft, Musikalität und jeder Menge schöner Songs, die ganz ohne Gesang auskamen. Das Mikrofon war lediglich für die durchaus kurzweiligen Ansagen, die Neumann übernahm, in der Bühnenmitte aufgestellt.