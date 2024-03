Löwen-Grundschule in Hückeswagen Fantastische Musik-Reise in der Zeitmaschine

Info

Termine Am Mittwoch, 8. Mai, findet in den ersten vier Schulstunden der diesjährige Sponsorenlauf statt, der Ausweichtermin ist am Freitag, 17. Mai. In der ersten Juniwoche, von Montag, 3. Juni, bis Samstag, 8. Juni, ist der Zirkus ZappZarap zu Gast in der Löwen-Grundschule.

Schulisches Am 24. Juni findet um 19 Uhr der Infoabend für Schulneulinge statt. Der erste Schultag nach den Sommerferien ist am 21. August, die Einschulung für I-Dötzchen erfolgt am 22. August.