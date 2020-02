Kostenpflichtiger Inhalt: Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Tochter übernimmt „arcus Treppen“

Vater Rüdiger Krumreihn, Tochter Nina Stockebrand und Geschäftsführer Hans-Peter Dörpinghaus freuen sich, dass sich das Unternehmen in Hückeswagen so prächtig entwickelt hat. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Winterhagen/Scheideweg In den vergangenen knapp 40 Jahren ist der Betrieb zu einem mittelständischen Unternehmen mit mehr als 40 Mitarbeitern gewachsen – und so nach eigenen Angaben wohl zum größten Treppenbaubetrieb in NRW geworden.