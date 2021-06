Familienberatung in Hückeswagen : „Känguru“ wieder im Bürgerbüro

Familienberatung in Hückeswagen

Hückeswagen Ab dem 5. Juli gibt’s wieder jeden zweiten Montag die kostenfreie Familienberatung des DRK-Kreisverbands. Dabei handelt es sich um eine Hilfestellung für Familien mit verschiedensten Problemen.

In der Hochphase von Corona musste das Beratungsangebot für Familien „Känguru“ in den Räumen der Stadtverwaltung kurz nach seiner Einführung im Oktober wieder ruhen. Präsenztermine waren nicht möglich, die Beratung fand auf digitalem Weg statt. „Aufgrund der aktuell niedrigen Corona-Zahlen im Kreisgebiet kann das Angebot nun wieder in Präsenz stattfinden“, teilt Mario Moritz, Sozialarbeiter der Stadt, mit.