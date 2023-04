Traditionsunternehmen in Hückeswagen Familie von Polheim backt seit 225 Jahren

Schon als Kind stand Jörg von Polheim in der Backstube an der Kölner Straße. Da schaute er noch seinem Vater dabei zu, wie Brot und Brötchen, Kuchen und Gebäck entstanden. Seit 1985 ist das Backen sein Beruf. Selbst in den 20 Monaten, in denen der Hückeswagener 2012/2013 für die FDP im Bundestag saß, war er am Wochenende immer wieder in der Backstube anzutreffen. Denn die Leidenschaft fürs Backen wurde von Generation zu Generation weitergegeben.