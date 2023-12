Hückeswagener Familie mit Neugeborenem und Tierbabys Weihnachten mit süßem Nachwuchs

Zusammen geht’s nach draußen in die etwas andere Kinderstube, die schon ein wenig vom Stall zu Bethlehem hat. Der Alpaka-Nachwuchs ist noch flauschiger als die ausgewachsenen Tiere. „Wir hatten drei Fohlen“, berichtet Angela Niederwipper. Sie hat Elli kurz in der Heuraufe abgelegt und erinnert sich an die Komplikationen, die eine Stute während der Trächtigkeit hatte. Sogar ein Transport in die Tierklinik in Gießen sei nötig gewesen. „Da war ich selbst hochschwanger.“ Zwar sei das Alpaka-Fohlen noch gut auf die Welt gekommen, aber: „Nach vier Tagen ist er leider gestorben.“