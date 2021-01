Mobilität in Hückeswagen : Fahrgäste müssen im Bürgerbus FFP2-Maske tragen

Mobilität in Hückeswagen

Wer keine FFP2-Maske hat, kann im Bürgerbus eine bekommen – so lange der Vorrat reicht. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Hückeswagen Ab Montag, 25. Januar, gilt die neue Regelung – die blauen OP- und Stoffmasken sind dann nicht mehr erlaubt. Außerdem sind die Nachmittagsfahrten vorerst gestrichen, teilt der Bürgerbusverein mit.

Auch wenn der Bürgerbus in der Corona-Krise weniger genutzt wird, so ist er dennoch gerade für viele ältere Hückeswagener ein willkommenes Transportmittel. Gerade deren Sorge ist es, dass der Bürgerbus nun nicht mehr fahren wird. Daher bekommen die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer immer wieder von den Fahrgästen zu hören: „Hoffentlich fährt der Bürgerbus weiter.“ Das wird er, wie der Sprecher des Bürgerbusvereins, Rolf Geeese, jetzt mitteilte. Um dem Wunsch nachzukommen, treten ab kommendem Montag, 25. Januar, beim Bürgerbus jedoch einige Änderungen ein.

So wird das Hygienekonzept zum Schutz der Fahrgäste erweitert. Geese: „Das Tragen von FFP-2-Masken im Bus wird ab Montag zur Pflicht.“ Die blauen OP-Masken dagegen reichten aufgrund des geringen Abstandes im Fahrzeug nicht aus. „Unsere Fahrgäste sind in der Regel älter als 60 Jahre und verfügen auch im Allgemeinen über FFP-2-Maske“, hat der Sprecher festgestellt. Für die Fahrgäste, die noch keine dieser Masken, etwa über die Apotheken, erhalten haben, hält der Bürgerbusverein eine begrenzte Anzahl von Masken bereit. Diese gibt es im Bürgerbus zum Selbstkostenpreis von 1,50 Euro. Trotzdem lautet die Bitte an die Fahrgäste: „Kommen Sie mit der FFP-2-Maske zum Bus.“