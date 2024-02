Umbau von Haltestellen in Hückeswagen Fahrbahnsanierung in Wiehagen auf 2025 verschoben

Bis etwa Ostern Ende März / Anfang April muss im Verlauf der Wiehagener Straße mit Verkehrsbehinderungen und einer Baustellenampel gerechnet werden. Denn aktuell werden in dem Ortsteil sechs Bushaltestellen an drei Stellen so umgebaut, dass sie nach der Fertigstellung barrierefrei sein werden. Hintergrund sind die rechtlichen Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes, wonach die Stadtverwaltung die vorhandenen Bushaltestellen barrierefrei ausbauen muss. Zwar liegen diese an einer Kreisstraße. Wie Waldemar Kneib vom Bauamt diese Woche im Bauausschuss mitteilte, ist die Stadt jedoch die Trägerin der Straßenbaulast für Gehwege entlang von Kreis-, Land- und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt.