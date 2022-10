Tierisches aus Hückeswagen : Fachforum Heimtier Digital auf Erfolgskurs

Projektleiterin Johanna Ehlke und takefive-Geschäftsführer Stephan Schlüter zogen ein positives Fazit des zehntägigen Online-Fachforums Heimtier Digital. Foto: Martin

Wiehagen Die dritte Auflage der Online-Messe, veranstaltet von der Wiehagener takefive-media, erzielt erneut ein Plus. Die Messe bot eine Vielzahl an Programmpunkten, darunter Vorträge, Messeangebote, einen Mix ausstellender Unternehmen sowie Infos aus Industrie und Handel.

Zehn Tage voller spannender Vorträge, neuer Produkte und vielen informativen Möglichkeiten liegen hinter den Teilnehmern der dritten Auflage des Fachforums Heimtier Digital, das vom Team der Wiehagener takefive-media GmbH veranstaltet worden war. Die Online-Messe bot den zahlreichen Besuchern eine Vielzahl an Programmpunkten, darunter Vorträge, Messeangebote, einen Mix ausstellender Unternehmen sowie aktuelle Infos aus Industrie und Handel. Das 2004 gegründete Marketingunternehmen, das sich thematisch unter anderem auf die Heimtierbranche spezialisiert hat und dessen 17 Mitarbeiter ganzheitliche Werbe- und Kommunikationskonzepte erstellen, zog ein positives Fazit. „Mit mehr als 1200 Registrierungen erzielte die Online-Messe in diesem Jahr ein Plus von mehr als 20 Prozent, insgesamt verzeichnete die Plattform mehr als 1900 Besuche“, teilt Senior-PR-Managerin Gabriele Evertz mit.

Laut Projektleiterin Johanna Ehlke hat sich das Fachforum Heimtier Digital in den vergangenen drei Jahren in der Branche etabliert. „Die hohe Zahl der Besucher, die Nutzung der Informationen und die Teilnahme am Vortragsprogramm zeigen, dass der Bedarf nach einem derartigen Format hoch ist.“ Insbesondere in diesen Zeiten, in denen zentrale Themen wie Energieknappheit, Engpässe bei Ressourcen sowie stockende Lieferketten und explodierende Preise intensiv thematisiert würden, käme dieses Format gerade richtig, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur.

Mit ihren breitgefächerten Angeboten rund um Trends, Herausforderungen und derzeitige sowie zukünftige Lösungen ist es der Online-Messe laut Gabriele Evertz auf besondere Weise gelungen, die aktuelle Gesamtsituation zu analysieren und wichtige Impulse in die Branche zu senden. Neben dem gesamten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen gab darüber hinaus das Vortrags- und Talkprogramm mit zahlreichen Referenten Einblicke in die aktuellen Marktentwicklungen und Themen. Der Fokus lag insbesondere auf Markt- und Konsumententrends in Krisenzeiten, Gasknappheit und Nachhaltigkeit.

Insgesamt präsentierte sich auf dem Fachforum Heimtier Digital eine abwechslungsreiche Mischung unterschiedlicher Unternehmen an mehr als 45 Messeständen. Darunter befanden sich auch junge innovative Unternehmer, die auf dem „Start-up-Village“ ihre kreativen Ideen einer breiten Branchenöffentlichkeit zeigten.

Stephan Schlüter, Geschäftsführer von takefive-media, bilanzierte: „Wir freuen uns über ein aus unserer Sicht erneut gelungenes Fachforum Heimtier Digital und können feststellen, dass sich die digitale Plattform zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt innerhalb der Branche entwickelt hat und eine ebenso wichtige Relevanz als Online-Veranstaltung genießt.“ Sie komplettiere reale Formate und biete sich als Erweiterung im digitalen Raum an, die ein hohes Maß an Flexibilität ermöglichte. „Natürlich stand das Event ganz im Zeichen der aktuellen Marktentwicklungen und den sich überlappenden Krisen“, betonte Schlüter.

Die Branche suche nach Antworten auf derzeitige Herausforderungen. „Und wir konnten gemeinsam mit Expertinnen und Experten einige Denkanstöße, Neuheiten und Tipps liefern, die das Tagesgeschäft voranbringen und eine erfolgreiche Marktposition ausgestalten helfen.

Info Zum Leistungsportfolio der Wiehagener takefive-media GmbH zählen Services in den Bereichen Mediengestaltung Print und digital, Foto und Film, Social Media, Public Relations, Events und Messen sowie Beratung und Workshops.

(büba)