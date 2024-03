Hückeswagener Verwaltung Fachbereich Ordnung und Bauen zieht ins alte Bürgerbüro um

Nachdem das Bürgerbüro im September 2022 eine Etage tiefer in die ehemaligen Räume des BEW-Büros in der Glashalle am Bahnhofsplatz umgezogen war, war mit der Neugestaltung der Räumlichkeiten in der ersten Etage begonnen worden. Diese Maßnahme ist nun beendet, so dass die Ämter des Fachbereichs III (Ordnung und Bauen) nun auch räumlich zusammengelegt werden. Das teilt Stefanie Heymann vom Bauamt mit.