Politik in Hückeswagen : FaB wiederholt ihre Kritik am ISEK

FaB wiederholt ihre Kritik am ISEK

Politik in Hückeswagen

Brigitte Thiel, Vorsitzende der Freien aktiven Bürger (FaB) in Hückeswagen. Foto: Sabine Winkler

Hückeswagen Auf der Mitgliederversammlung forderte die Vorsitzende den Bau einer neuen Gymnastikhalle. Die Schaffung eines neuen Sportplatzes steht ebenfalls im Fokus.

Brigitte Thiel, seit vielen Jahren Vereinsvorsitzende der Freien aktiven Bürger (FaB) und im vorigen Jahr in ihrem Amt bestätigt, hat einen neuen Stellvertreter: Auf der Mitgliederversammlung wurde Bernd Hanke einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Der bisherige Stellvertreter, Oliver Junginger, hatte sein Amt im geschäftsführenden Vorstand des Vereins zur Verfügung gestellt, da er die Aufgaben des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden innerhalb der FaB jetzt wahrnimmt“, schreibt Brigitte Thiel in einer Pressemitteilung. Zudem wurde Erika Schäfer im Amt der Schatzmeisterin bestätigt, das sie seit der Gründung vor 20 Jahren innehat.

In ihrem Jahresbericht zeigte Brigitte Thiel auf, mit welche Themen sich die FaB beschäftigt hat. „In der anschließenden Diskussion wurden schon deutliche Kritikpunkte geäußert“, berichtete sie. In den Fokus des politischen Bürgervereins sei vor allem die mangelnde Entlastung der Bürger gerückt, die immer stärker unter den steigenden Kosten zu leiden hätten. „Wir brauchen dringend Entlastungen und nicht immer neue Millionenprojekte, wie zum Beispiel das ISEK, das den Bürgern jetzt schon und in Zukunft mit vielen Steuergeldern belastet“, wiederholte sie eine häufig gestellte Forderung der FaB.