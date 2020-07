Kommunalwahlkampf in Hückeswagen : Fürs Schloss „auf eigene Kräfte besinnen“

Hückeswagen Die FaB und ihr Bürgermeisterkandidat schlagen die Gründung eines Schlossbauvereins vor. Denn sie glaubennicht, dass es für die geplante Umgestaltung des Gebäudes aufgrund der Corona-Auswirkungen ausreichend Fördermittel durch das Land geben wird.

Für die Freien aktiven Bürger (FaB) und ihren Bürgermeisterkandidaten Frank Mombauer ist das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) „fast Geschichte“. In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es: „Wenn es überhaupt noch einen Zuschuss des Landes in der Post-Corona-Zeit gibt, dann wird es nur noch ein einstelliger Millionenbetrag sein.“ Damit sei der Umbau des Schlosses als Ankerprojekt im Rahmen des ISEK kaum noch oder nicht mehr realisierbar. Statt sich auf die Fördertöpfe wie die Regionale 2025 zu fokussieren, sollte man sich in Hückeswagen auf die eigenen Kräfte besinnen. „Wir müssen das Schloss als Heimat, Anlaufstelle, Dienstsitz und Event-Ort für unsere Bürger erhalten und mit unseren Mitteln ausbauen“, heißt es. FaB und Mombauer regen daher die Gründung eines Schlossbauvereins an.