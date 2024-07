Hückeswagener Wählergemeinschaft FaB spendiert drei Teilnehmern Gebühr fürs Kinderdorf

Voraussichtlich etwas mehr als 100 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren erhalten vom 29. Juli bis 9. August beim ersten Kinderdorf inund an der Mehrzweckhalle seit zwei Jahren einen Eindruck vom Leben der Erwachsenen. Zwei Wochen lang werden die Jungen und Mädchen mit und ohne Handicap, in und am Jugendzentrum im Untergeschoss der Mehrzweckhalle betreut. An dem von Verena Tönnes‘ Vorgängerin Andrea Poranzke entwickelten und bewährten Konzept ändert sich so gut wie nichts. So wird es wieder eine Reihe von Werkstätten geben, in den die kleinen Bewohner mit ihrer Arbeit Juze-Taler erwirtschaften, mit denen sie wiederum etwa Ausflüge bezahlen oder die sie für Speisen und Getränke im Bistro und in einer Bäckerei ausgeben können. Letztere beispielsweise wird von einer Pädagogin, die gerne und gut backt, angeboten.