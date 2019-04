Mitgliederversammlung : FaB hält mögliche Mehrkosten für Schulneubau für „absolut gerechtfertigt“

Hückeswagen Auf ihrer Mitgliederversammlung äußerten die Freien aktiven Bürger viel Kritik an der Stadtverwaltung und den politischen Gegnern.

Auch beim städtischen Haushalt 2018 ging sie ebenfalls auf Konfrontationskurs und lehnte auch diesen, wie schon den im Jahr zuvor, ab. „In Hückeswagen wird nicht, wie in anderen Städten, der Haushalt in jedem Fachausschuss beraten und dann an den Rat übergeben“, kritisierte die Fraktionsvorsitzende. Vielmehr übergehe man die einzelnen Fachausschüsse, berate einen Teil im Haupt- und Finanzausschuss, und der Rat soll dann den kompletten Haushalt kontrollieren und beschließen. „Dies ist schlicht unmöglich und nach unserer Meinung auch nicht richtig“, betonte Thiel. Jeder einzelne Ausschuss könne zwar den Haushalt an den Rat übergeben, müsse aber zumindest darüber gesprochen haben.