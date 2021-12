Hückeswagen soll die Bürger mit einbeziehen : FaB fordert die Bildung eines Arbeitskreises „Sparen“

Hückeswagen Der Rat hat in seiner Sitzung am Freitag, 17. Dezember, über einen Antrag der Freien aktiven Bürger zu entscheiden. Der beinhaltet die Gründung eines Arbeitskreises „Sparen mit und für den Bürger“.

Der Erhöhung der Grundsteuer B in 2022 um zwölf Punkte auf 710 Prozent hatte der Rat bereits in seiner November-Sitzung mit großer Mehrheit und gegen die Stimmen von FaB und AfD beschlossen. Auch in den zwei darauffolgenden Jahren wird es voraussichtlich Erhöhungen geben – auf 730 Prozent in 2023 und 795 Prozent in 2024, wenn das Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit einem ausgeglichenen Haushalt enden soll. Das ist bereits seit 2015 so geplant, seitdem sich die Mehrheit der Politik und die Verwaltung dazu entschieden hatten, für zehn Jahre ins HSK zu gehen. Die FaB bringt nun die Gründung eines Arbeitskreises „Sparen mit und für den Bürger“ ins Gespräch; über den Antrag soll in der letzten Ratssitzung dieses Jahres am kommenden Freitag, 17. Dezember, im Gemeindezentrum Lindenberg diskutiert und abgestimmt werden. Beginn ist um 17 Uhr.