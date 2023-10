Vereinsleben in Hückeswagen 20 Jahre frei und aktiv

Vor 20 Jahren setzten sich die Mitglieder des frisch gegründeten Bürgervereins „Freie aktive Bürger“ (FaB) genau dafür ein, für den Erhalt des Jugendzentrums als wichtiger Treffpunkt für die Hückeswagener Jugend, erinnert sich Brigitte Thiel. „Das ist wohl das Schönste, was uns in den 20 Jahren geglückt ist und worauf wir bis heute stolz sind.“ Thiel ist Gründungsmitglied und Vorsitzende des Vereins, der sich in seinen Anfängen hauptsächlich der Jugendarbeit widmen wollte. Die Initialzündung dazu gab damals Thiels Sohn. Für den Jungen mit Down-Syndrom wollte die Mutter die Jugendarbeit in der Stadt breiter aufstellen. Inklusion und Teilhabe, Themen, die heute zumindest in der Theorie so selbstverständlich erscheinen, rückte Thiel mit dem Verein schon vor 20 Jahren auf die Tagesordnungen der politischen Gremien.