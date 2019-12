Brand in Hückeswagen : Explosion im Spänebunker zerstört Schreinerei

Am 11. Dezember 2004 brannte die arcus-Schreinerei an der Industriestraße ab. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Hückeswagen Schon in Westhofen war die riesige Rauchsäule zu sehen. Da wusste der Geschäftsführer, dass es sich nicht nur um ein kleines Feuer im Lackierraum handelte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz nach 13 Uhr am Samstag, 11. Dezember 2004, zerplatzt der kleine Traum von Rüdiger Krumreihn. Der Geschäftsführer von arcus Treppen hat kurz zuvor in Scheideweg, wo er bei seinen Eltern eine Küche einbaut, einen Anruf erhalten, dass es in der Firma brennt. „Ich hatte die Sirenen zwar gehört, dachte aber, das sei ein Probealarm“, sagt er 15 Jahre später. Als ihm der Mitarbeiter von dem Brand erzählt, ging Krumreihn von einem kleinen Feuer im Lackierraum aus. „Doch als ich in Westhofen war, sah ich bereits die riesige Rauchsäule. Nichts war’s mit dem Traum vom kleinen Feuer.“

An diesem Samstag herrschte Hochbetrieb in der Schreinerei an der Industriestraße, weil noch einige Aufträge vor Weihnachten beendet werden sollten. Gegen 13 Uhr explodierte dann der Spänebunker, was einen Großbrand zur Folge hatte – das Gebäude war durch die Feuerwehr, die mit 40 Einsatzkräften und der Drehleiter angerückt war, nicht mehr zu retten. Auslöser war ein gerissenes Schleifpapier, das beim ständigen Klatschen auf das Metall der Maschine für Funkenflug gesorgt hatte. Zusammen mit den Holzspänen wurden die Funken in den Spänebunker gesaugt, weswegen der irgendwann explodierte. Krumreihns Mitgeschäftsführer Klaus-Peter Dörpinghaus hatte sich gerade mit Bekannten auf dem Aachener Weihnachtsmarkt getroffen, da konnte er auch schon wieder zurück ins Bergische fahren.

„Der Brand hat uns eine Menge Nerven gekostet“, blickt Krumreihn zurück. „Wir waren aber zum Glück vernünftig versichert.“ Denn die Betriebsunterbrechungsversicherung übernahm Lohn und Gehalt der Mitarbeiter. Wichtig war auch der Hinweis des damaligen stellvertretenden Stadtbrandinspektors Karsten Binder, zu diesem Zeitpunkt Angestellter von arcus. „Er hatte gesagt, dass der Raum mit dem Server unbedingt gerettet werden müsse“, erinnert sich Dörpinghaus. Das gelang der Feuerwehr, so dass die Firmenchefs an sämtliche Unterlagen, Aufträge und Kundendaten herankamen.

Am Tag danach offenbarte sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Die Schreinerei erhielt reichlich Unterstützung. Bürgermeister Uwe Ufer war noch am Abend gekommen und versprach Hilfe – was er letztlich mit der Vermittlung des Grundstücks im damals gerade erschlossenen Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg einhielt. Manfred Seiferth, der Generalbevollmächtigte der Raiffeisenbank, sorgte dafür, dass arcus im Neubau hinter der alten Schule in Scheideweg ein Übergangsbüro samt kleinem Treppenstudio einrichten konnte. Von dort aus wurden Angebote gemachte und Aufträge verschickt. Produziert wurden die Treppen einstweilen bei einem Kollegen bei Osnabrück, der wie Krumreihn und Dörpinghaus im Verband „Treppenmeister“ organisiert ist. „Ab der zweiten Januar-Woche haben wir unsere Treppen wieder montieren können“, berichtet Dörpinghaus.

(büba)