Brücken in Hückeswagen Alt, marode – und jetzt ein Abrissfall

Dass Brücken mitunter große Sorgen bereiten, ist spätestens seit dem Bekanntwerden der massiven Schäden an den Autobahnbrücken am Leverkusener Kreuz und auf der A 45 in Lüdenscheid in den Fokus gerückt. Aber auch kleinere Bauwerke verursachen bei den jeweiligen Verantwortlichen Sorgenfalten – wenn auch nicht in dieser Dimension wie bei den beiden Autobahnbrücken.