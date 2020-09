Waldspaziergänge an der Bever in Hückeswagen : Vier Exkursionen für einen „fitten Wald der Zukunft“

Unter der Leitung des Hückeswagener Waldbauern Hans-Friedrich Hardt geht es auf vier Exkursionen in den Bever-Wald. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen In Folge der Waldtagung „Fit für die Zukunft – Oberbergischer Wald im Jahr 2050“ startet der Oberbergische Kreis in diesem Herbst ein Exkursionsprogramm für Waldbesitzer – an der Bever-Talsperre.

Bei den vier Veranstaltungen im Oktober und November werden ihnen verschiedene Wege aufgezeigt, der Waldkrise zu begegnen und den eigenen Wald „Fit für die Zukunft“ zu machen. „Mit unserem Exkursionsprogramm möchten wir, wie bereits auf der Waldtagung im Februar 2020 angekündigt, engagierten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern Anregungen geben, individuell passende Wege aus der Krise zu suchen“, beschreibt Landrat Jochen Hagt die Motivation hinter den Veranstaltungen.

Die ersten Veranstaltungen führen die Teilnehmer nach Hückeswagen in den Forstbetrieb der Familie Hardt an der Bever-Talsperre. Hans-Friedrich Hardt, auch Vorstandsmitglied des Waldbauernverbandes NRW, verfolgt auf seinen Waldflächen das Ziel einer kahlschlagsfreien Dauerwaldwirtschaft unter Einbindung fremdländischer Gastbaumarten, die teilweise schon vor mehr als 100 Jahren von seinen Vorfahren angepflanzt wurden. „Er zeigt, wie sich nicht-heimische Baumarten erfolgreich in naturnah strukturierte Mischwälder einbinden lassen, ohne die heimische Flora und Fauna zu verdrängen“, berichtet Pressereferentin Iris Trespe.

Die „vielfältige Baumartenausstattung in kahlschlagsfreier Wirtschaftsweise“ ermöglichte es dem Forstbetrieb mit einer breiten Angebotspalette von Hölzern innovative Vermarktungswege zu nutzen und Krisensituationen abzufedern. Daneben könnten heimische Biotopbäume und naturbelassene Waldabschnitte ungenutzt bleiben und dadurch einen Beitrag zu Vielfalt und Naturschutz leisten.

Die Exkursionen sind vorgesehen für Freitag, 2. Oktober, 14 Uhr, Sonntag, 4. Oktober, 14 Uhr, Donnerstag, 15. Oktober, 15 Uhr, und Sonntag, 1. November, 14 Uhr. Aufgrund der Corona-Situation ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen je Termin begrenzt. Es gelten die üblichen Hygieneregeln, der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung werden empfohlen.

Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin per E-Mail an

anette.hoffmann@obk.de oder unter ☏ 02261 886103.

(büba)