Polizei sucht Zeugen für Vorfall : Exhibitionist an der Bushaltestelle Wupperbrücke

Hückeswagen Der etwa 18 Jahre alte und schlanke Mann trug eine dunkelblaue Latzhose, eine dunkelgrüne Kappe und eine schwarze Brille. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei.

An der Bushaltestelle Wupperbrücke an der Rader Straße hat sich am Mittwoch ein junger Mann in schamverletzender Weise gezeigt. Er hatte sich nach Angaben von Polizeipressesprecherin Monika Treutler gegen 14.40 Uhr an der Haltestelle aufgehalten. Während er in der einen Hand sein Handy hielt und intensiv auf den Bildschirm schaute, hatte er seine Hose geöffnet und hielt sein Glied in der anderen Hand. Nachdem eine Autofahrerin ihn auf sein Verhalten angesprochen hatte, entfernte sich der junge Mann in Richtung der Wupperauen. Der etwa 18 Jahre alte und schlanke Mann trug eine dunkelblaue Latzhose, eine dunkelgrüne Kappe und eine schwarze Brille. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei, teilte Treutler mit.