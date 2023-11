Aktion „Fit durch die Schule“ in Hückeswagen Ex-Profikicker trainieren mit Schülern der Montanusschule

Die ehemaligen Fußballprofis haben sich an diesem Tag einiges für die Fünftklässler überlegt. Das Programm beginnt mit einer Aufwärmphase. Also laufen die Kinder durch die Halle, dehnen sich und machen sich für das Training bereit. Auf das Aufwärmen folgt ein Koordinationsspiel, bei dem Witeczek, in den 90er Jahren zwei Mal Deutscher Meister und UEFA-Cup-Sieger mit Bayern München, den Kindern einen Ball zuwirft. Das Schwierige dabei: Ruft er „Hand“, müssen sie den Ball mit Kopf zurückbringen, ruft er „Kopf“, müssen sie ihn werfen. Wer das verwechselt, muss einmal um die Gruppe herum laufen. Beim ersten Versuch gelingt den Kindern das noch nicht so gut, doch in der zweiten Runde haben die meisten den Dreh raus.