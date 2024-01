Erich-Kästner-Schule Hückeswagen Ex-Fußballprofis trainieren Förderschüler

Es sind die typischen Geräusche eines Fußballspiels in der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal zu hören. Die ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. In einem Teil wird gekickt, am Spielfeldrand stehen zwei ehemalige Bundesliga-Profis, die in der Schloss-Stadt schon seit einigen Jahren keine Unbekannten mehr sind. Marcel Witeczek und Michael Klinkert sind ehemalige Spieler von Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04, Ersterer war sogar zweifacher Deutscher Meister.