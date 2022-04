Beliebter Ex-Lehrer mit 70 Jahren gestorben : EvB-Gymnasium trauert um Harry Cremer

Wipperfürth Der beliebte ehemalige Lehrer (1981 bis 2017) ist in der vorigen Woche gestorben. Ein früherer Kollege erinnert sich an das Wirken des Engelskircheners mit großem Respekt.

Wenn ein Mensch endgültig geht, ist der Eindruck, den er in seinem Leben auf andere Menschen hinterlassen hat, unterschiedlich groß. Der von Harry Cremer ist groß: Der beliebte Lehrer des Wipperfürther EvB-Gymnasium, an dem seit jeher auch viele Kinder und Jugendliche aus Hückeswagen unterrichtet werden, ist am vergangenen Dienstag im Alter von 70 Jahren gestorben. Viele ehemalige Schüler und Kollegen trauern um den beliebten Lehrer für Deutsch und Sozialwissenschaften, der von 1981 bis 2017 am EvB unterrichtete.

In seinen 36 Jahren am EvB-Gymnasium hat Cremer in vielen Bereichen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. „Wir erinnern uns an viele lebendige Schülervertretungs-Seminare in der Theodor-Heuss-Akademie, an seine fundierten und innovativen Beiträge in den Lehrer- und Schulkonferenzen, seine unvergleichliche Art als Klassenlehrer sowie seine zahlreichen Auftritte auf unserer Aula-Bühne in den unterschiedlichsten Rollen“, sagt Schmidt. Besonders hebt er dabei Cremers Einsatz für das Programm „Brücken ins Studium / Brücken in die Zukunft“ hervor, das auch landesweit Schule gemacht habe.