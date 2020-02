Hückeswagen : „7 Wochen ohne“ einmal ohne Pessimusmus

Die jährliche Fastenaktion der evangelischen Kirchen hat in diesem Jahr das Motto „7 Wochen ohne“. Foto: epd/Andrea Enderlein

Hückeswagen Es besteht die Möglichkeit, regelmäßig zusammenzukommen, sich auszutauschen und gemeinsam zu beten.

Beim Fasten geht es in erster Linie ums Abnehmen – aber nicht nur. Die Fastenaktion des Evangelischen Kirchenkreises Lennep „7 Wochen ohne“ soll dazu anregen, vor allem den Kopf und die Seele frei für das Osterfest zu bekommen. Auch in Hückeswagen gilt dieses Motto seit einigen Jahren in den Wochen vor Ostern.