Hückeswagener Paar feiert Diamanthochzeit Karnevalsliebe hält bereits 60 Ehejahre

Aber auch schöne Urlaubsreisen sind den Jubilaren in Erinnerung geblieben. So etwa die vierwöchige Kreuzfahrt von Grönland und Neufundland nach Boston und New York, zu den Azoren bis ins Mittelmeer. In Genua endete die Schiffsreise. Aus jedem Hafen schrieben Eva und Werner Ide eine Postkarte an ihre Enkeltochter. „Das war ein Jahr nach dem Einsturz der Zwillingstürme in New York. Es gab aber nur Postkarten, auf denen die Türme noch zu sehen waren“, sagt Eva Ide. Die Enkelin, damals erst acht Jahre alt, hatte es nicht bemerkt.