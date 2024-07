Autorin lebt in Hückeswagen Eva Opfer veröffentlicht ersten Wipperfürth-Krimi

Für Eva Opfer ist es der erste Krimi, zuvor hatte die junge Frau nach dem Fachabitur 2018 im Bereich Gesundheit und Soziales am Berufskolleg in Wipperfürth zwei Fantasy-Romane im Selbstverlag veröffentlicht („In Anderen“ und „In Unseren“). Sie studierte dann Soziale Arbeit in Bochum, machte parallel eine Ausbildung zur Erlebnispädagogin und arbeitet nun als Schulsozialarbeiterin an der Konrad-Adenauer-Hauptschule in Wipperfürth.