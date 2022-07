Etaples im Monat Juli : Keine Sommerruhe auf Weizenfeldern

Etaples Große Wärme hatte Ähren schnell überreif werden lassen, eine frühere Ernte war nötig. Dann brannten Strohballen. Seit 2003 haben Bauern eine solch kritische Situation nicht mehr meistern müssen.

Die große Wärme hatte die Ähren schnell überreif werden lassen, so dass eine vorzeitige Ernte nötig war. In den Agrarkooperativen galt es, innerhalb einer Woche den Weizen einzufahren, wobei die größten Maschinen bis zu 60 Tonnen in der Stunde droschen. Danach brachten Traktoren die Ladungen mit dem Erntegut schnellstens zu den Silos, wobei die Kühle der Nacht für diese Transporte ausgenutzt wurde. Seit 2003 haben die Bauern in dieser Region eine solch kritische Situation nicht mehr meistern müssen.

Mitten in diesen hektischen Wochen brannte es dann auch tatsächlich im Wortsinne an zahlreichen Stellen in der Region um Hückeswagens Partnerstadt. Auf einem Feld von 20 Hektar Größe fingen Strohballen Feuer, das sich beim heftigen Wind rasch verbreitete, es mangelte an Löschwasser. Die große Hitze hatte auch bei einem Bauern im Ort Widehem einen Brand in seiner Lagerhalle ausgelöst. Er wurde davon mitten in seiner Ernte überrascht. An die 300 Heu- und Strohballen entzündeten sich dort, das Feuer zerstörte die Halle. Feuerwehrleute von weit her, aus Boulogne und Desvres, aber auch aus Montreuil und Etaples hatten die ganze Nacht über damit zu tun, dass der Brand nicht auf andere Gebäude übergriff, wird der Leiter der Rettungsstelle in Etaples, Anthony Trahan, zitiert. Mit dem Besprengen der unbeschädigten Bauten und dem Wegräumen des Reste waren die Feuerwehren bis in den Tag vollauf beschäftigt. Überdies musste immer wieder kontrolliert werden, ob sich neue Brandherde ausbreiteten. Zum Glück kamen weder Tiere noch Menschen zu Schaden.