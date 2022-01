Jubiläumsbesuch der Hückeswagener in Etaples-sur-mer : Etaples-Bürgerfahrt zum Jubiläum

Hückeswagen Zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Hückeswagen und Etaples ist für Ende Mai ein viertägiger Besuch in Frankreich geplant. Einige Plätze sind noch frei, Anmeldungen sind noch bis zum 22. Januar möglich.

Das Jubiläum zur 50-jährigen Partnerschaft soll in diesem Jahr in beiden Städten gefeiert werden. Ein Höhepunkt ist dabei die viertägige Bürgerfahrt vom 26. bis 29. Mai, die an Christi Himmelfahrt startet und an der unter anderem Bürgermeister Dietmar Persian teilnehmen wird. Den Sonntag zuvor machen sich bereits 13 Fahrradfahrer von Hückeswagen auf den Weg, die die Strecke in sechs Etappen innerhalb einer Woche per Muskelkraft zurücklegen wollen.

Mehrmals werden die Gäste aus Hückeswagen von ihren französischen Freunden zum Essen eingeladen: am Freitagabend, nach der Ankunft der Radfahrer und dem offiziellen Empfang im Rathaus, sowie am Sonntag zum Brunch vor der Kranzniederlegung auf dem englischen Militärfriedhof. Das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft wird am Samstag mit einem Musikabend und einem Essen im Festsaal „Salle de la Corderie“ gefeiert. An den Tagen bleibt außerdem genug Zeit, um die Partnerstadt auf eigene Faust zu erkunden. Die Hückeswagener erhalten für die Dauer ihres Aufenthalts beispielsweise kostenfreien Eintritt in die örtlichen Museen, auch eine Bootstour auf der Canche ist möglich. „Die Stadt hat sich sehr verändert“, berichtete Joëlle Callsen-Lemoult am Informationsabend von Kernsanierungen, Abrissen und Neubauten in der Hafenstadt am Ärmelkanal.