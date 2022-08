Bergische Morgenpost Hückeswagen : Etapler Alltag zum Nachlesen in Ausstellung zum Jubiläum

Im Schaufenster der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße sind 21 der monatlichen Artikel von Axel Bornkessel über Etaples nachzulesen – noch bis Altstadtfest-Sonntag. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Bis Altstadtfest-Sonntag, 11. September, sind 21 BM-Artikel von Axel Bornkessel im Schaufenster der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße zu sehen.

Peter Biesenbach ist zwar seit kurzem kein Justizminister mehr und eigentlich im Ruhestand, doch der ehemalige CDU-Landespolitiker hat an diesem Samstag doch den einen oder anderen Termin. Die Eröffnung der Ausstellung der Bergischen Morgenpost von 21 Artikeln des freien Journalisten Dr. Axel Bornkessel, der seit 2017 regelmäßig für unsere Redaktion über die Partnerstadt Etaples schreibt, will sich der 74-Jährige aber nicht entgehen lassen. Die Präsentation einer Auswahl der monatlichen Berichte „ist eine hervorragende Idee“, versichert er. „Jeder Punkt macht deutlich, dass etwas passiert ist und die Städtepartnerschaft von Hückeswagen und Etaples 50 Jahre funktioniert hat.“

Seit Samstagvormittag sind anlässlich des Städtepartnerschaftsjubiläums auf zwei Stellwänden in den Schaufenstern der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße Bornkessels Originalartikel der vergangenen fünf Jahre zu sehen. 2017 hatte der gebürtige Hamburger und Wahl-Kölner, der hauptsächlich journalistisch für Kulturmagazine, den WDR, NDR, die Deutsche Welle und private Filmfirmen gearbeitet hatte, bei unserer Redaktion angefragt, ob er regelmäßig jeden Monat über das berichten könne, was in den vergangenen viereinhalb Wochen in Etaples geschehen sei. Seitdem gibt es an jedem Monatsende einen Artikel über die Partnerstadt.

Für die vierwöchige Ausstellung hat der Frankreich-liebende und in der Städtepartnerschaft engagierte 79-Jährige, der auch den Freundeskreis der Stadtbibliothek leitet, Texte über verschiedener Schwerpunkte herausgesucht, etwa über die Fischerei, den Tourismus und die Politik. So hat etwa Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron im Nachbarort Le Touquet auf der anderen Seite des Flusses Canche seine Sommerresidenz – mitten im Ort. Zu lesen sind aber auch Berichte über das Etapler Pendant der Hückeswagener Friedensstele des Voßhagener Künstlers Bernhard Guski, das Jux-Bootsrennen auf der Canche oder den Ersten Weltkrieg, diente doch der französische Ort an der Kanalküste als Lager und Trainingsplatz für die alliierten Soldaten, ehe sie an die nahe Front geschickt wurden.

Auch Hans-Jürgen Grasemann freut sich über die Ausstellung: „Die Artikel, die Axel Bornkessel schreibt, sind immer sehr informativ“, versichert der stellvertretende Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Er schaffe es immer wieder, wichtige Themen ins Gespräch zu bringen. Überhaupt sei die Serie in der Bergischen Morgenpost eine gute Möglichkeit, sich über Etaples zu informieren.

Das bestätigt Bürgermeister Dietmar Persian: „Da ich kein Französisch spreche, kann ich mich über die BM-Serie informieren, was gerade in der Partnerstadt läuft.“ Wenn die französische Delegation am 27. August zum Festakt im Heimatmuseum komme, werde er ihr anschließend die Ausstellung in der Raiffeisenbank zeigen.