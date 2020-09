Dierl-Spielplatz in Hückeswagen : Es darf wieder gerutscht werden

Dierl Endlich wieder komplett: Auf dem Spielplatz Dierl wird für 27.000 Euro ein neues Klettergerüst installiert, das in Kürze eingeweiht wird.

Das Warten hat sich gelohnt: Die neue Spiel- und Kletterkombination auf dem Spielplatz der Wohnsiedlung Dierl ist noch viel schöner und größer als ihr Vorgänger. Das alte Holzkonstrukt war so marode geworden, dass die Stadt es im Mai vom Bauhof abreißen lassen musste. Am Mittwoch rückte dann der Bagger an, der den alten Sand der zwölf mal zwölf Meter großen Spielfläche entfernte und den Boden für die neue Attraktion vorbereitete. „Wir haben den Auftrag ausgeschrieben und uns ziemlich zügig in die Spielkombination der Firma Eibe verliebt“, berichten Anja Kölsch und Stefanie Heymann vom Bauamt bei einer Stippvisite.