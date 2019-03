Fachkräftemangel: Erzieher leisten Rund-um-die-Uhr-Betreuung

Info

▶ eine pädagogische Ergänzungskraft in Vollzeit in Hückeswagen und Umgebung.

▶ eine pädagogische Fachkraft für die neue Kriseninterventionsgruppe (Inobhutnahme) „Break“ in Wipperfürth

▶ einen männlichen systemischen Familientherapeuten für die Jugendhilfe-Beratungsstelle „Lösungswege“

▶ Erziehungsstellenberater/innen oder Sozialpädagogen/innen

▶ pädagogisch ausgebildete Erzieher/innen und Heilpädagogische Sozialpädagogen/innen, die im eigenen Haushalt zwei bis vier Kinder aufnehmen.

Kontakt für Bewerbung Jugend- & Sozialwerk Gotteshütte e.V., Peterstraße 13, 42499 Hückeswagen, Tel. 02192 9200-0

E-Mail: bewerbung@gotteshuette.de