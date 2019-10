Märchenerzählung in Reinshagensbever : Märchen mit Reisetipps und Rezepten

Reinshagensbever Am Samstag trafen sich acht Besucher, um der 15. Erzählung dieser Art zu lauschen. Das Thema der Erzählungen lautete „Steine, Steine, Steine, und das Glück, das ist das Meine."

Ins Reich der Märchen ließen sich jetzt wieder die Gäste von Carmen Drees in Reinshagensbever entführen. Am Samstag trafen sich acht Besucher, um der 15. Erzählung dieser Art zu lauschen. Das Thema der Erzählungen lautete „Steine, Steine, Steine, und das Glück, das ist das Meine.“ Und von Glück und Zuversicht, aber auch von ein wenig Schabernack handelten die Märchen, die die Hückeswagener Märchenerzählerin Carmen Drees ihren Lauschern erzählte.

Im zweiten Teil des Nachmittags saßen dann alle an einem Tisch und ließen tolle Steinfiguren entstehen. „Es hat mir mal wieder so richtig gut gefallen, und ich staune, dass sich kein Märchen wiederholt. Wahrscheinlich gibt es Hunderte“, stellte eine Besucherin zufrieden fest. Carmen Drees lächelte: „Ja ja, und die erzähle ich alle noch, Wenn die Zeit reif ist...!“, versprach sie ihren Gästen.

Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Sparkasse spendet 2300 Euro an DLRG

Der nächste Termin der Märchenerzählerin steht auch schon fest: die zweite Märchenwanderung an der Panzer-Talsperre am Samstag, 26. Oktober, ab 14 Uhr – Motto: „Es war einmal...“ Die Märchenerzählerin berichtet dann von Kobolden und Falltüren, von Königen und Dienern und vielen seltsamen Begebenheiten. „Sie werden lauschen und sammeln und am Ende der Reise eine ganz eigene und individuell gestaltete Erzählkarte mit nach Hause nehmen, denn von jedem Erzählort nehmen Sie nicht nur das Gehörte mit“, kündigt Carmen Drees an. Der Treffpunkt ist auf der Staumauer der Panzer-Talsperre. Die Lauschgebühr beträgt sieben Euro. Info und Anmeldung unter Tel. 02192 9372644.