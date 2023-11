Senioren-Angebote in Hückeswagen Erzählcafé widmet sich der Stadtgeschichte

Am Silvesterabend 1829 trafen sich 51 Bürger der Stadt – darunter Tuchmacher, Verleger und Fabrikanten, also „richtige Honoratioren“ – zur Gründung der „Harmonie“, einer „Gesellschaft zur Beförderung und zum Genuss anständiger und geselliger Freuden“. Der Mitgliedsbeitrag betrug in den 1870er Jahren 75 Goldmark, was damals keine Kleinigkeit war. Mit Neuaufnahmen war man sehr wählerisch. „Aus einem Protokoll von 1832 geht hervor, dass von fünf Aufnahmeanträgen nur einem entsprochen wurde“, berichtet Anita Belenguer, die sich aus Büchern, dem Internet, der Zeitung und den Publikationen des Geschichtsvereins in die Themen einliest.