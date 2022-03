Sonnenstrahlen sorgen für gute Laune : Hückeswagen erwacht aus Winterschlaf

Bei dem strahlenden Sonnenschein der vergangenen Tage bis Sonntag war wieder viel los auf dem Radweg. Das schöne Wetter nutzte auch Marion Brückner, die sich mit ihrem Hund „Nuka“ im Körbchen auf dem Weg nach Wipperfürth gemacht hatte. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Es herrschte buntes Treiben in der Schloss-Stadt. Viele Hückeswagener hatten am Wochenende noch das schöne Wetter für Arbeiten, sportliche Aktivitäten oder andere schöne Dinge an der frischen Luft genutzt – ehe der Regen wiederkam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Nach Monaten der Dunkelheit, des Regens und des Nebels strahlte die Sonne jetzt endlich wieder vom blauen Himmel und verhalf nun auch den Temperaturen zumindest zeitweise in den zweistelligen Bereich. Grund genug, sich am Wochenende viel an der frischen Luft aufzuhalten und Sachen zu erledigen, die schon lange gemacht werden mussten: Fenster putzen zum Beispiel. Oder auch den Garten auf den Frühling vorbereiten. Die Bauern waren ebenso fleißig und pflügten ihre Felder.

Am Jugendzentrum im Brunsbachtal werkelte Wolfgang Poranzke im Garten. „Ich habe die Bänke rausgestellt und bereite die Hütte für das Holzlager vor“, sagte der Wermelskirchener, der sich ehrenamtlich für die Einrichtung engagiert, die von seiner Ehefrau Andrea Poranzke geleitet wird. Die Minigolf-Anlage konnte am Wochenende jedoch noch nicht genutzt werden. „Da gibt es noch viel zu tun, wofür wir etwa drei Wochen Vorlauf benötigen“, sagte Poranzke. Die Bahnen müssen mit Hochdruckreiniger gesäubert und eventuell ausgebessert werden. Außerdem zieren mittlerweile 150 Maulwurfshügel den Minigolfplatz, die geebnet werden müssen, bevor dort wieder gespielt werden kann. „Je nach Wetter planen wir den Saisonstart ab Ostern“, kündigte Poranzke an.

Silke Sömer nutzte den Frühlingstag für einen Espresso und Eis im Eiscafe Friuli. Foto: Jürgen Moll

Info Im März beginnt der Frühling Kalender Der Frühling erstreckt sich über die Monate März, April und Mai. Der meteorologische Frühling beginnt bereits am 1. März. Anfang Astronomisch gesehen wird der Frühlingsanfang durch die Tag-und-Nacht-Gleiche festgelegt. Dieses Jahr fällt der Frühlingsanfang auf den 20. März. UV-Strahlung Viele Menschen unterschätzen im Frühjahr die Kraft der Sonne, die besonders im März gefährlich ist, da die Haut nach dem Winter UV-empfindlich ist. Sommerzeit Am Sonntag, 27. März, 2 Uhr, werden die Uhren um eine Stunde vor- und somit auf die Sommerzeit umgestellt.

Die Saison hat das Eiscafé Friuli schon längst eingeläutet. Besonders die Außenplätze auf dem Bahnhofsplatz waren am Wochenende gut besetzt. Dort nahm Silke Sömer mit ihrer Freundin nach einem schönen Frühlingsspaziergang um die Neye-Talsperre Platz. „Wir werden auch noch im Garten grillen“, lautete der Plan der Frauen für das restliche Wochenende. Eiscafé-Betreiberin Tanja Zolli und ihr Team sind gut auf den Ansturm vorbereitet. „Wir haben alle Tische und Stühle auf der Terrasse aufgestellt, das Eis vorbereitet und Kuchen gebacken“, zählte sie auf. Dass immer noch der Impfstatus der Gäste kontrolliert werden muss, störte dabei kaum. „Die meisten haben den Impfnachweis schon auf dem Tisch liegen“, sagte Tanja Zolli. Sie freute sich vor allem über die gute Laune der Menschen, so wie bei Familie Hahn, die sich ebenfalls ein Eis gönnte. „Bei dem schönen Wetter sind wir viel auf dem Spielplatz, nicht nur am Wochenende“, erzählte Mutter Jennifer Hahn.

Tische und Stühle standen auch schon bei Miko’s Restaurant vor der Tür. „Wir freuen uns, dass man draußen wieder etwas machen kann. Zum Essen ist es draußen aber noch zu kalt“, meinte Gastronom Miko Jovic.

Ein reger Verkehr herrschte auf der ehemaligen Bahntrasse. Spaziergänger, Inline- und Radfahrer nutzten das schöne Wetter, um sich sportlich zu betätigen. Noch warm eingepackt war Marion Brückner, die sich mit Fahrrad, Helm, Handschuhen und Schal auf den Weg nach Wipperfürth machte. Hund Nuka konnte auf der Tour zwischenzeitlich im Körbchen mit ausgelegter Decke verschnaufen. „Es ist ja noch etwas frisch“, sagte die Hundebesitzerin, die sich mit der Radtour auch gleich den teuren Sprit fürs Auto sparen konnte.

Gut zu tun hatte der Blumenladen Hö-Bi am Etapler Platz. Zum Pflanzen der Frühlingsblumen sei es noch zu kalt, erläuterte Mitarbeiterin Claudia Stinze. „Gekauft werden aber Blumen für die Treppe oder den Hauseingang und Sträuße, um sich den Frühling ins Haus zu holen.“ Das Café Bauer hatte rote Decken für die hartgesottenen Freiluft-Kaffeetrinker auf die Stühle gelegt, vor der Bäckerei Beckmann hatten die Kunden die Stühle Richtung Sonne gedreht, um die Wärme voll auszukosten. Ein kühler Wind wehte an der Wupper-Vorsperre, wo eine 93-jährige Hückeswagenerin mit ihrem Rollator ein paar Schritte spazierenging, um das gute Wetter auszukosten.