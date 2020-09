Kirche in Hückeswagen : Erstkommunion für die letzten 15 Kinder

Hückeswagen 15 Kinder feierten am Sonntag in St. Mariä Himmelfahrt ihre Erstkommunion. Die katholische Pfarrgemeinde im Pfarreienverband hatte diese Feiern auf insgesamt acht Messen aufgeteilt.

Es waren die letzten beiden von insgesamt acht Kommunionsfeiern im Pfarreienverband Radevormwald-Hückeswagen. Am vergangenen Sonntag bekamen in zwei Feiern um 9 und um 14.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt insgesamt 15 Kinder von Pfarrer Marc D. Klein und Diakon Burkhard Wittwer das Sakrament der Erstkommunion gespendet. Insgesamt gingen in den acht Feiern, die in der Zeit von Pfingsten bis Mitte September in beiden Pfarreien stattfanden, 61 Kinder zur ersten heiligen Kommunion. 30 davon in Hückeswagen und 31 in Radevormwald.