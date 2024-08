Hückeswagener ISEK-Projekt Erster Teil des Bahnhofsplatzumbaus ist fast beendet

Der nächste Bauabschnitt betrifft die Einfahrt zum Festplatz am Aldi-Markt und zum Parkplatz hinter dem Bürgerbüro. Dort sind Anfang der Woche die Stellplätze neu markiert worden, da sich diese laut Garrido durch die Anlegung des neuen Weges in Richtung Bergischer Kreisel in der Anordnung ein wenig geändert haben. Der Parkplatz wurde am Mittwochabend wieder freigegeben. „Es gab wohl ein Gerücht, dass dieser kostenpflichtig werden soll“, sagt der Bauamtsmitarbeiter und versichert: „Das ist nicht der Fall, der Parkplatz wird weiterhin kostenfrei nutzbar sein.“