Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Erster Tanztee für Senioren macht Lust auf mehr

Es war Helene Fischer, die am herbstlich-verregneten Sonntagnachmittag durch das Kultur-Haus Zach ihr „Atemlos“ in ansprechender Lautstärke Sang. Die Raummitte war zur Tanzfläche freigeräumt worden, übrigens, nur am Rand waren mehrere Tische aufgestellt. Es war die erste Tanzveranstaltung, zu dem das Hückeswagener Seniorennetzwerk eingeladen hatte. „Der Wunsch ging von einer Seniorin aus, die sich eine solche Veranstaltung für Senioren in Hückeswagen gewünscht hatte“, berichtete Elisabeth Müller vom Seniorennetzwerk. Sie tanzte, wie auch die Seniorenbeauftragten der Stadt, Diana Hintemann, ebenfalls zur Musik von DJ Markus (Saxert).