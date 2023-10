Hückeswagener Förderverein „Zukunft Jugend“ Erster „Tanz am Berg“ nach der Corona-Pandemie

Dreieinhalb lange Jahre hatten Tanzfreunde in Hückeswagen warten müssen, aber am Samstagabend konnten sie endlich wieder im Gemeindezentrum Lindenberg schwoofen. Zuletzt war der „Tanz am Berg“ des Vereins „Zukunft Jugend der Evangelischen Kirchengemeinde, der seit 2017 zweimal im Jahr veranstaltet wird, wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. „Die bislang letzte Veranstaltung war am 8. Februar 2020“, erinnerte sich der Vorsitzende Michael Weber.