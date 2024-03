Hückeswagen Beliebte Tanzveranstaltung am Lindenberg

Aber es geht ums Tanzen, das wird schnell klar, als die ersten Töne erklingen und es nur wenige Sekunden dauert, bis die ersten Paare auf der Tanzfläche die ersten Runden drehen. Darunter ist auch Bettina Schmitz, die zwar gebürtige Hückeswagenerin ist, aber schon seit vielen Jahren in der Nachbarstadt Wermelskirchen lebt und extra für den „Tanz am Berg“ in die Schloss-Stadt gekommen ist. „Wir sind Wiederholungstäter, die Atmosphäre im Saal ist schön, die Musik toll und auch die anderen Paare sind nett“, sagt sie. Sie sei leidenschaftliche Tänzerin und gehe oft in Wermelskirchen zu Tanztreffs in der Tanzschule. Ein weiterer Punkt sei auch jetzt, im Frühjahr 2024, immer noch nicht zu vernachlässigen: „Nach Corona tut es einfach richtig gut, wieder unter Leute zu kommen“, sagt Bettina Schmitz.