Nachwuchs des TV Winterhagen Maskottchen „Icey“ bringt Prellball-Minis wenig Glück

In der Vorrunde gab es für die Hückeswagener einen Sieg und zwei Niederlagen. „In der anschließenden Finalrunde schlichen sich einige Unkonzentriertheiten und Abstimmungsprobleme ein, so dass die Winterhagener am Ende knapp am Treppchen vorbeischrammten“, berichtete Trainerin Christina Köthe. Einen Pokal gab es dennoch. Beim nächsten Turnier Ende Februar in Meinerzhagen würden die Karten jedoch neu gemischt, und dann bestünde für die TVW-Minis die Chance auf einen Platz auf dem Siegerpodest erneut.