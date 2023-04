Sportliches Großereignis in Hückeswagen Erster „richtiger“ Talsperrenlauf seit vier Jahren

Eigentlich wäre es die 39. Veranstaltung, doch weil der Talsperrenlauf des Stadtsportverbands (SSV) wegen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 gar nicht erst ausgetragen worden war, steht am Samstag, 6. Mai, erst die 37. Auflage an. Dabei handelt es sich tatsächlich um den ersten „richtigen“ Talsperrenlauf seit 2019, denn der Wettkampf im vorigen Jahr war nur für Kinder und Jugendliche ausgetragen worden. Jetzt können auch die erwachsenen Sportler wieder an den Start gehen – „in der gewohnten Vor-Corona-Form“, versichert Andreas Gotter, der stellvertretende SSV-Vorsitzende.