„Sommernacht der Klassik“ in Hückeswagen Mediterranes Lebensgefühl auf spanischer Konzertgitarre

Der gebürtige Niederländer begann als Neunjähriger mit dem Gitarrenunterricht an der örtlichen Musikschule. Nach einigen Jahren verspürte Balaguer eine Affinität zur Mainstream-Musik, die zu einem vorübergehenden Wechsel zur elektrischen Gitarre in seinen Teenagerjahren führte. Der Abbruch des regulären Musikschulbesuchs jedoch entschleunigte seine musikalische Entwicklung für ein paar Jahre, so dass er erst wieder inmitten des Studentenlebens durchstartete. „Motiviert durch seine neue belgische Umgebung in Brüssel, lernte er das tugendhafte Gitarrenspiel der Gypsy-Jazz-Kultur“, berichtet Bauer. Überdies lernte er durch private Gitarrenstunden grundlegende Konzepte der Improvisation und Harmonielehre.