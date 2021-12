Hückeswagen in der Corona-Pandemie : Erste Teststation in Wiehagen eröffnet

In der zweiten Teststelle von Fleischwaren Blumberg am Wiehagener Penny-Markt testet Mitarbeiterin Elke Köhn hier Peter Knaak. Foto: Jürgen Moll

Wiehagen Seit Dienstag ist es möglich, sich im Testcontainer auf dem Penny-Parkplatz in Wiehagen auf Corona testen zu lassen. Fleischwaren Blumberg hat die Station eingerichtet. Fällt ein Test positiv aus, kann sofort ein PCR-Test folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Lange mussten die Wiehagener auf eine eigene Corona-Teststation warten. Nun ist es endlich soweit: Am Dienstag eröffnete die Firma Fleischwaren Blumberg ein Testzentrum in einem Container vor dem Penny-Markt. Die Testwilligen ließen nicht lange auf sich warten. Peter Knaak war einer der ersten, der einen Nasenabstrich in dem 4,50 mal 2,50 Meter großen Container auf dem Parkplatz der Supermarkt-Filiale machen ließ.

„Ich habe das durch Zufall gesehen und kann jetzt meine Tante im Seniorenheim besuchen“, sagte er und war froh über diese Möglichkeit. Seit dem Frühjahr wurde eine Lösung für den Stadtteil gesucht. Die Montanus-Apotheke hatte sich erfolglos darum bemüht, geeignete Räume zu finden – und auch der Schnelltest-Bus sollte Wiehagen ansteuern. Doch im Sommer wurde dieser mobile Service des Kreises aufgrund der fehlenden Nachfrage eingestellt.

Info An Werktagen nur vormittags Schnelltests Öffnungszeiten Die Teststelle hat von Montag bis Freitag zwischen 6 und 12 Uhr geöffnet. Feiertage Heiligabend und Silvester ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet. An den Feiertagen (erster und weiter Weihnachtstag, Neujahr) bleibt das Testzentrum geschlossen. Termine Getestet wird mit und ohne vorherige Terminvereinbarung. Online-Termine können unter folgendem Link gebucht werden: www.tzwiehagen.de.

Die hohen Inzidenzzahlen der vierten Corona-Welle machten es jetzt jedoch nötig, den Hückeswagenern weitere Teststellen zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Dietmar Persian hatte diesen Aspekt nie aus den Augen verloren, und auch das Gesundheitsamt des Kreises habe die Situation immer im Bewusstsein gehabt. „Es sollten jedoch möglichst vorhandene Infrastrukturen genutzt werden“, sagte Persian im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Initialzündung für die von Fleischwaren Blumberg betriebene Teststation in Wiehagen sei dann vom Gesundheitsamt ausgegangen. Der Bürgermeister hatte zwischen dem Unternehmen aus Kobeshofen und dem Betriebsleiter der Penny-Markt-Filiale vermittelt. Bei Thorsten Quabeck, Geschäftsführer von Fleischwaren Blumberg, stießen die Ideengeber sofort auf offene Ohren. „Aus unserer Historie heraus haben wir die meiste Kompetenz entwickelt und sehen es als unsere Verantwortung der Stadt gegenüber an“, sagte Quabeck. „Dass Wiehagen, wo ja auch viele Mitarbeiter von uns wohnen, ein weißer Fleck auf der Test-Landkarte ist, war uns lange nicht bewusst“, sagte der Geschäftsführer. Umso wichtiger war es der Geschäftsleitung, eine schnelle Lösung zu finden.

Am Montag wurde der Container auf zwei Parkplätzen vor dem Penny-Markt aufgestellt und mit den wichtigsten Test-Utensilien ausgestattet. Am Dienstag schlossen die technischen Mitarbeiter von Blumberg noch eine mobile Gas-Heizung an, der Laptop funktioniert mit SIM-Karte, und der Stromanschluss kommt aus der Supermarkt-Filiale. Auch das Personal für die Testungen stellt der Fleischmarkt. Elke Köhn, Mitarbeiterin aus der Produktion und dem Ladengeschäft, sowie Markus Linder von der Qualitätssicherung haben die Online-Schulung für Corona-Testpersonal durchlaufen und auch schon praktische Erfahrungen im Testzentrum Nord, dem ersten Testzentrum des Fleischmarkts in Kobeshofen, gesammelt. Zunächst wird die Teststelle in Wiehagen nur vormittags geöffnet haben. „Sie soll den Anwohnern die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen, bevor sie in den Bus steigen und zur Arbeit fahren“, sagte Stefan Haas-Nowak, Leiter der Qualitätssicherung. Sollte ein Test positiv ausfallen, könne im Anschluss auch sofort ein PCR-Test gemacht und zum Labor geschickt werden. Die Betreiber haben viel Erfahrung, testen sie ihre eigenen Mitarbeiter doch schon seit Einführung der Schnelltests regelmäßig.

Vor mehr als einem Jahr eröffnete Fleischwaren Blumberg dann auch ein öffentliches Testzentrum in unmittelbarer Nähe des Firmengebäudes in Kobeshofen. Bürgermeister Dietmar Persian ist froh, dass es nun auch in Wiehagen eine Anlaufstelle gibt. „Nun können auch die Anwohner der Blumen- und Vogelsiedlungen das Angebot fußläufig nutzen und ihren Arbeitgebern die entsprechenden Nachweise vorlegen.“